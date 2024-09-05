Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viva Il Papa Menggema Iringi Paus Fransiskus di GBK

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |18:13 WIB
Viva Il Papa Menggema Iringi Paus Fransiskus di GBK
Viva Il Papa menggema iringi Paus Fransiskus di GBK (Foto: Annastasya Rizqa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik se-Dunia dan Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus tiba di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Ia datang untuk melangsungkan ibadah Misa Akbar pada Kamis (5/9/2024). 

Pantauan Okezone, Paus Fransiskus tiba di Stadion Utama GBK sekitar pukul 16.20 WIB. Kedatangan Paus Fransiskus ini sontak menggetarkan GBK jelang Misa Akbar ini. Saat tiba di SUGBK, jemaat menyambut Paus Fransiskus dengan jingle Viva Il Papa.

Jingle tersebut menggema di seluruh penjuru Stadion Utama GBK menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Terlihat Bapak Suci berkiling menggunakan mobil sembari menyapa ribuan jemaat di Stadion Utama GBK.

“Viva Il Papa, viva Papa Fransesco,” begitu punya jingle yang dinyanyikan para jemaat.

Senyum hangat Paus Fransiskus pun menyertai kedatangannya. Terlihat para umat Katolik di Stadion Utama GBK begitu bersemangat menyambut kedatangan Paus Fransiskus ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059956/paus_fransiskus_naik_raize-hFY8_large.jpg
Usai Innova Zenix, Paus Fransiskus Naik Raize di Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059561/jokowi_bertemu_paus_fransiskus-ZK3B_large.jpg
Jokowi Ungkap Obrolan Empat Mata dengan Paus Fransiskus, Bahas Solusi Konflik Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059484/menteri_agama-D8di_large.jpg
Menag Ungkap Hikmah Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059468/warga_saksikan_kepergian_paus_fransiskus_di_bandara_soetta-yXJI_large.jpg
Antusiasnya Warga Saksikan Kepergian Paus Fransiskus di Bandara Soetta: Ada yang Nangis hingga Naik Pagar Pembatas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059463/paus_fransiskus_berkati_warga_sebelum_terbang_ke_papua-lXp5_large.jpg
Terharunya Warga Bisa Diberkati Paus Fransiskus sebelum Terbang ke Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/612/3059364/hadiri_misa_akbar_bersama_paus_fransiskus_di_sugbk_umat_katolik_asal_sumba_ini_kenakan_kain_adat-Gq2m_large.jpg
Hadiri Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus di SUGBK, Umat Katolik Asal Sumba Ini Kenakan Kain Adat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement