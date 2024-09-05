Viva Il Papa Menggema Iringi Paus Fransiskus di GBK

JAKARTA - Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik se-Dunia dan Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus tiba di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Ia datang untuk melangsungkan ibadah Misa Akbar pada Kamis (5/9/2024).

Pantauan Okezone, Paus Fransiskus tiba di Stadion Utama GBK sekitar pukul 16.20 WIB. Kedatangan Paus Fransiskus ini sontak menggetarkan GBK jelang Misa Akbar ini. Saat tiba di SUGBK, jemaat menyambut Paus Fransiskus dengan jingle Viva Il Papa.

Jingle tersebut menggema di seluruh penjuru Stadion Utama GBK menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Terlihat Bapak Suci berkiling menggunakan mobil sembari menyapa ribuan jemaat di Stadion Utama GBK.

“Viva Il Papa, viva Papa Fransesco,” begitu punya jingle yang dinyanyikan para jemaat.

Senyum hangat Paus Fransiskus pun menyertai kedatangannya. Terlihat para umat Katolik di Stadion Utama GBK begitu bersemangat menyambut kedatangan Paus Fransiskus ini.