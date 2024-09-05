Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Hangat Paus Fransiskus Cium Tangan Imam Besar Masjid Istiqlal 

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |18:29 WIB
Momen Hangat Paus Fransiskus Cium Tangan Imam Besar Masjid Istiqlal 
Momen Paus Fransiskus cium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar (Foto: Widya M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Sedunia dan Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus memegang erat dan mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Momen itu terjadi saat tengah berfoto dengan para tokoh lintas agama, Kamis (5/9/2024). 

Kedatangan Paus Fransiskus untuk berdiskusi sekaligus melakukan 'Deklarasi Bersama Istiqlal' bersama sejumlah tokoh agama lainnya. 

Paus mengatakan, Deklarasi Bersama berisi tanggung jawab menghadapi krisis serius dan terkadang dramatis yang mengancam masa depan umat manusia. Khususnya perang dan konflik, yang juga dipicu eksploitasi agama, krisis lingkungan, yang telah menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan kehidupan masyarakat. 

"Menghadapi skenario ini, penting untuk memajukan dan memperkuat nilai-nilai yang sama bagi semua tradisi agama, membantu masyarakat untuk mengalahkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian (Deklarasi Bersama Istiqlal) dan untuk memajukan rekonsiliasi dan perdamaian," kata Paus.

Usai melakukan Deklarasi Bersama, sejumlah tokoh lintas agama melakukan foto bersama di depan Masjid Istiqlal. Saat Imam Besar Nasaruddin Umar menjabat tangan Paus Fransiskus, tiba-tiba Nasaruddin mencium kening pemimpin gereja katolik dunia itu. 

