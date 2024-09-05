Sambut Paus Fransiskus, Hary Tanoe dan Istri Berbaur dengan Tokoh Agama Lain di Masjid Istiqlal

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Liliana Tanoesoedibjo tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024). Kedatangan Hary Tanoesoedibjo dan Liliana untuk ikut menyambut kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal.

Keduanya kompak memakai baju berwarna biru dongker ini menjadi tamu undangan bersama dengan sejumlah tokoh lintas agama lainnya.

Hary Tanoesoedibjo dengan ramah menyapa tokoh lintas agama lain yang berada di tenda aula al-fattah, Masjid Istiqlal. Hary bersama istri duduk sebaris dengan putri dari presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid, Alissa Wahid.

Sebagai informasi, Pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini melakukan serangkaian kegiatan hari ini di antaranya mengunjungi Masjid Istiqlal dan Misa di Stadion Utama GBK.

Di Masjid Istiqlal, Sri Paus bakal menjadi pembicara inti dalam forum pertemuan dengan para tokoh agama, forum diskusi itu membahas soal isu lingkungan hidup dari sudut pandang agama.

Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus dalam rangkaian kunjungan terpanjangnya di negara Asia dan Oseania. Setelah Indonesia, Paus Fransiskus akan datang ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura, berakhir pada 13 September 2024.



(Khafid Mardiyansyah)