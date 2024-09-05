Bersama Paus Fransiskus dan Tokoh Agama Lain, Hary Tanoesoedibjo dan Istri Ikuti Deklarasi Bersama Istiqlal

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Liliana Tanoesoedibjo datang ke Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024). Kedatangan Hary Tanoesoedibjo dan Liliana untuk ikut menyambut kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal.

Keduanya kompak memakai baju berwarna biru dongker ini menjadi tamu undangan bersama dengan sejumlah tokoh lintas agama lainnya.

Hary Tanoesoedibjo dengan ramah menyapa tokoh lintas agama lain yang berada di tenda aula al-fattah, Masjid Istiqlal. Hary bersama istri duduk sebaris dengan putri dari presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid, Alissa Wahid.

Di Masjid Istiqlal, Sri Paus bakal menjadi pembicara inti dalam forum pertemuan dengan para tokoh agama, forum diskusi itu membahas soal isu lingkungan hidup dari sudut pandang agama.

Pada forum tersebut juga dilakukan 'Deklarasi Bersama Istiqlal' berisi bertanggung jawab menghadapi krisis serius dan terkadang dramatis yang mengancam masa depan umat manusia. Khususnya perang dan konflik, yang juga dipicu oleh eksploitasi agama, krisis lingkungan, yang telah menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan kehidupan bersama masyarakat.

"Menghadapi skenario ini, penting untuk memajukan dan memperkuat nilai-nilai yang sama bagi semua tradisi agama, membantu masyarakat untuk "mengalahkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian" (Deklarasi Bersama Istiqlal) dan untuk memajukan rekonsiliasi dan perdamaian,"kata Paus Fransiskus.

Berikut isi Deklarasi Bersama Istiqlal:

Menyikapi dua krisis tersebut sambil berpedoman pada ajaran agama masing-masing, dan mengakui kontribusi dasar dan falsafah negara Pancasila, kami bersama para pemimpin agama lain yang hadir menyerukan hal-hal sebagai berikut: