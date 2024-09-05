Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pembentukan Angkatan Siber di TNI, Ini Tanggapan Komisi I DPR

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |19:17 WIB
Soal Pembentukan Angkatan Siber di TNI, Ini Tanggapan Komisi I DPR
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan, telah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat. Hal itu kini terus dibahas di internal lingkungan militer. Dalam hal ini, pihaknya telah memiliki satuan siber di TNI. Namun, kata Agus, perlu dioptimalkan sehingga muncul opsi penambahan matra Siber. 

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, harus ada perubahan aturan apabila hendak menambah matra baru di TNI. Dan regulasi yang ada saat ini belum memungkinkan satuan siber menjadi matra tersendiri di luar TNI AU, TNI AD, maupun TNI AL.

"Konsep awal sebetulnya bukan matra. Syarat matra, salah satunya kan harus punya alutsista (alat utama sistem persenjataan, red). Kalau siber jadi matra, ada kesan berdiri sendiri," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Pria yang karib disapa Kang TB itu menambahkan, pembentukan matra baru di TNI bukan hal yang mudah, mengingat dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ditegaskan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Siber TNI DPR RI Angkatan Siber
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189889//ketua_komisi_iii_dpr_habiburokman-TZPb_large.jpg
Ketua Komisi III Sebut Penempatan Polisi di Kementerian dan Lembaga Tak Bertentangan dengan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189674//dpr-F3XT_large.jpg
Polisi Ciduk Pelaku Perusakan Kebun Teh Pengalengan, DPR: Tangkap Aktor Intelektualnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189666//dpr-rYv8_large.jpg
DPR Dorong Jakarta Jadi Rumah Nyaman untuk Warganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337//dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188584//dpr_ri-YQAI_large.jpg
Breaking News! RUU Penyesuaian Pidana Disahkan Jadi Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement