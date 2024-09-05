Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus Usai, Para Jemaat Mulai Tinggalkan SUGBK dengan Tertib

JAKARTA - Misa akbar bersama Pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, telah usai digelar. Para jemaat pun mulai meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dengan tertib.

Ibadah misa kudus yang berlangsung pada Kamis (5/9/2024) sore hingga malam WIB berlangsung khidmat. Jemaat pun mengikuti jalannya ibadah dengan baik yang dipimpin Paus Fransiskus.

Ibadah misa kudus sejatinya berakhir sekira pukul 18.15 WIB. Namun, rangkaian acara masih terus berlangsung, termasuk ada penampilan beberapa artis seperti Lyodra.

Usai seluruh rangkaian misa akbar berakhir, ribuan jemaat secara beraturan meninggalkan SUGBK. Mereka keluar dari area mengikuti arahan dari panitia dengan baik.

Beberapa dari mereka juga berkumpul di titik tertentu yang datang bersama rombongan. Meski banyak kerumunan, tetapi para jemaat tetap tertib.

Selain itu, banyak dari para jemaat tak ketinggalan mengabadikan momen misa akbar ini dengan berfoto. Tidak hanya di dalam, tetapi juga di luar stadion.

(Khafid Mardiyansyah)