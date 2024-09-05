Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menlu Retno Buka Suara Soal Isu Geng WNI di Jepang

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |19:23 WIB
Menlu Retno Buka Suara Soal Isu Geng WNI di Jepang
Menlu Retno di DPR (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi angkat bicara soal isu adanya geng warga negara Indonesia (WNI) di Jepang yang belakangan ramai di media sosial. Dari laporan yang diterima dari Konsulat Jenderal (Konjen) di Osaka, pihaknya belum terdapat indikasi sebagaimana yang dikabarkan.

Hal ini disampaikan Menlu menjawab pertanyaan salah satu anggota Komisi I DPR terkait Kebenaran kabar tersebut. Pertanyaan itu dilayangkan dalam rapat Kerja (Raker) bersama  Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Retno mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan KBRI dan KJRI Osaka untuk menindaklanjuti laporan itu. Ia menyebut berdasarkan hasil penelusuran belum ada peristiwa terkait itu. 

"Nah dari komunikasi kita dengan Konjen kita di Osaka beliau menyampaikan bahwa sejauh ini belum terdapat indikasi adanya komunitas pekerja migran atau pemagang WNI karena di sana banyak sekali pemagang WNI yang membuat geng WNI di Jepang," jawab Retno. 

 

