Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

41 Paslon Tunggal Bakal Melawan Kotak Kosong di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |19:55 WIB
41 Paslon Tunggal Bakal Melawan Kotak Kosong di Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang masa pendaftaran bakal calon kepala daerah sejak 2-4 September 2024. Usai masa perpanjangan berakhir, kini di 41 wilayah pasangan calon (Paslon) tunggal akan melawan kotak kosong di Pilkada 2024.

Sebelumnya, KPU mencatat ada 43 wilayah sebelum adanya masa pendaftaran. Artinya usai masa perpanjangan pendaftaran ini, ada dua wilayah tak jadi adanya kotak kosong.

"Kini Kabupaten Puhowato, Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, yang awalnya di 27-29 Agustus 2024 hanya ada 1 pasangan calon, kini sudah dua pasangan calon," kata Anggota KPU RI Idham Holik saat dikonfirmasi, Kamis (5/9/2024).

Berikut 41 wilayah yang terdapat Paslon tunggal:

A. Pilkada tingkat Provinsi 

1. Papua Barat 1 Paslon (calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

B. Pilkada Kabupaten / Kota (5 Pilwalkot  dan 35 Pilbup)

1. Aceh 2 kabupaten (Aceh Utara dan Aceh Tamingan)

2. ⁠Sumatera Utara 6 kabupaten (Tapanuli Tengah, Asahan, Pakpak Bharat, Serdang Berdagai, Labuhanbatu Utara, dan Nias Utara)

3. ⁠Sumatera Barat 1 kabupaten (Dharmasraya)

4. ⁠Jambi 1 kabupaten (Batanghari)

5. ⁠Sumatera Selatan 2 kabupaten (Ogan Ilir dan Empat Lawang)

6. ⁠Bengkulu 1 kabupaten (Bengkulu Utara)

7. ⁠Lampung 3 kabupaten (Lampung Barat, Lampung Timur, dan Tulang Bawang Barat)

8. ⁠Kepulauan Bangka Belitung 2 kabupaten dan 1 kota (Bangka, Bangka Selatan, dan Kota Pangkal Pinang)

9. ⁠Kepulauan Riau 1 kabupaten (Bintan)

10. ⁠Jawa Barat 1 kabupaten (Ciamis)

11. ⁠Jawa Tengah 3 kabupaten (Banyumas, Sukoharjo, dan Brebes)

12. ⁠Jawa Timur 3 kabupaten dan 2 kota (Trenggalek, Ngawi, Gresik, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya)

13. ⁠Kalimantan Barat 1 kabupaten (Bengkayang)

14. ⁠Kalimantan Selatan 2 kabupaten (Tanah Bumbu dan Balangan)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873//ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632//m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887//mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178710//wakil_ketua_komisi_ii_dpr_ri_dede_yusuf_macan_effendi-wWhF_large.jpg
DPR Akan Panggil Komisioner KPU Soal Penggunaan Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173183//subhan-uCm1_large.jpg
Wapres Gibran Tidak Hadir, Mediasi Gugatan Ijazah Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171400//roy_suryo-QOsU_large.jpg
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres, Roy Suryo: Takut Di-Nepal-kan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement