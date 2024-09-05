Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Atasi Permukiman Kumuh Jakarta, Ridwan Kamil Tekankan Pentingnya Membangun Tanpa Menggusur

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |20:11 WIB
Atasi Permukiman Kumuh Jakarta, Ridwan Kamil Tekankan Pentingnya Membangun Tanpa Menggusur
Ridwan Kamil. (Foto: Okezone/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, Ridwan Kamil alias RK berbicara program membangun tanpa menggusur. Menurutnya mengatasi permukiman kumuh merupakan inovasi dari seorang arsitek.

"Mengatasi kekumuhan, memang mayoritas adalah inovasi-inovasi arsitektural. Bagaimana membangun tanpa menggusur memindahkan kan," kata RK usai bertemu Jusuf Kalla di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

RK mendapatkan wejangan atau pesan khusus saat sowan ke kediaman Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla alias JK di Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (5/9/2024) sore. Diketahui JK bertemu JK kurang lebih satu jam di kediamannya secara tertutup dari awak media.

"Terkait Jakarta, pesan beliau, satu, kunci membereskan Jakarta adalah mengatasi kekumuhan. Jadi itu yang akan menjadi prioritas saya juga. Dan memang observasinya mengatakan salah satu ciri keberhasilan di Jakarta selain mengatasi kemacetan atau banjir adalah mengatasi kekumuhan," ucapnya.

Lebih lanjut, Eks Gubernur Jawa Barat itu akan merenungi wejangan JK yang nantinya akan menjadi program bersama Calon Wakil Gubernur (Cawagub), Suswono.

"Itu yang nanti jadi renungan saya untuk menjadi program-program lah. Dan beliau juga sepakat, solusi dari Jakarta, obatnya itu adalah perumahan. Kalau perumahan bisa vertikal seperti di Singapura, di Hongkong, di mana-mana itu kan menyelesaikan banyak sekali permasalahan bangkitan dari ketidakhadiran kan," ungkapnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Telusuri berita news lainnya
