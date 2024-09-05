Usai Antar Paus Fransiskus Misa Suci di GBK, Jokowi Bertolak ke Jawa Timur

JAKARTA - Presiden Joko Widodo beserta Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Jawa Timur guna melakukan kunjungan kerja. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis, 5 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Esok hari, Presiden diagendakan untuk meresmikan sejumlah infrastruktur.

"Besok Bapak Presiden direncanakan meresmikan Gedung Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, meninjau pasar, hingga meresmikan Jalan Layang (Flyover) Djuanda, jembatan, dan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur bagian utara," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur adalah Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, serta Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto.

Sementara itu, tampak melepas keberangkatan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma yaitu Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Destianto Nugroho Utomo.