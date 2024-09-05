Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bertemu Sultan Hassanal Bolkiah, Undang Perwira Brunei Darussalam Belajar di Unhan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |23:12 WIB
Prabowo bertemu dengan Sultan Hassanal Bolkiah (Foto : Istimewa)
Prabowo bertemu dengan Sultan Hassanal Bolkiah (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto menemui Sultan Brunei Darussalam, Yang Maha Mulia Seri Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam, Kamis (5/9/2024). Prabowo pun mengundang lebih banyak perwira Brunei Darussalam untuk menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan) Republik Indonesia.

"Dengan senang hati kami mengundang para perwira Angkatan Bersenjata Brunei untuk mendaftar di program magister yang ditawarkan di RIDU," ujar Prabowo melalui siaran persnya.

Sejumlah isu strategis, terutama bidang pertahanan menjadi topik yang dibahas Prabowo dan Sultan Brunei Darussalam. Prabowo menyampaikan keinginannya untuk memperkuat kerja sama bidang tersebut lewat sejumlah sektor. 

Salah satu yang disorot Prabowo adalah sektor pendidikan. Ia pun mengundang lebih banyak perwira Brunei Darussalam untuk menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (The Republic of Indonesia Defence University/RIDU). 

Adapun hingga kini Universitas Pertahanan telah menerima mahasiswa internasional dari berbagai negara, termasuk satu perwira Brunei yang telah lulus pada tahun 2014. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga tengah menyiapkan Universitas Pertahanan menjadi lembaga yang berorientasi pada penelitian dan berkelas dunia. 

 

