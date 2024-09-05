4 Begal Bersajam Rampas Motor Korban di Tangsel, Pelaku Beraksi Pagi Hari

TANGSEL - Komplotan begal kembali beraksi di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel). Lokasi kejadian berada di kawasan Lengkong Wetan, Serpong.

Dalam unggahan rekaman Close Circuid Television (CCTV) yang terpasang di sekitar lokasi, nampak kendaraan korban dipepet dan ditabrak hingga terjatuh. Pelaku juga sempat terdengar menggeber gas sepeda motornya.

Peristiwa pembegalan terjadi pada Selasa 3 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB. Korban berinisial R, saat itu hendak berangkat kerja dari kawasan Taman Asri menuju Taman Tekno.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menerangkan, korban mengendarai sepeda motor menuju tempat bekerja di kawasan Taman Tekno. Namun saat melintasi sekitar Pondok Pesantren Al-Husaini, para pelaku datang mencegat.

"Tiba-tiba motor korban ditendang dari belakang hingga korban terjatuh ke samping kiri," katanya, Rabu (04/09/24).

Para pelaku berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 unit sepeda motor. Di antaranya sempat mengacungkan senjata tajam ke arah korban.