Paus Fransiskus Gelar Misa Akbar, Berikut Rekayasa Lalin dan Kantung Parkir Parkir di Sekitar GBK

JAKARTA - Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengerahkan ribuan personel untuk pengamanan dan pengawalan rute lalu lintas dan parkir (Pam Walrolakir) selama kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta. Pengamanan rute lalu lintas dan parkir kegiatan tersebut berada di bawah satgas operasi di Tribrata Jaya 2024 dengan melibatkan 1.400 personel gabungan Ditlantas dan jajaran.

Ia mengatakan, Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan pengawalan lalu lintas dengan standar pengamanan kepala negara selama Paus Fransiskus di Jakarta. Pengawalan dengan rangkaian kebesaran ini dilakukan sejak Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

"Nah, perlu diketahui bahwa kedatangan Paus ini juga sebagai kepala negara sehingga nanti dalam sistem pengamanannya, khususnya Kamseltibcarlantas kita menggunakan sistem rangkaian kebesaran sehingga perlu diketahui oleh masyarakat rangkaian kebesaran ini tentunya seluruh jalur yang akan dilintasi oleh Bapak Paus ini adalah klir," ujarnya, Rabu (4/9/2024).



Pada Misa Akbar Paus Fransiskus yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Kamis (5/9/2024), akan ada sejumlah rekayasa lalu lintas dan lokasi parkir yang mesti diketahui masyarakat.

Berikut keterangan jalur lalu lintas yang direkayasa pada Misa Akbar Paus Fransiskus tersebut:

1. Arus lalu lintas dari arah Jalan Gatot subroto yang akan menuju ke jalan Gerbang pemuda diarahkan lurus ke arah slipi

2. Arus lalu lintas dari arah Slipi diarahkan lurus ke arah semanggi, tidak ada yang menuju layang ladokgi ke arah jalan Gerbang pemuda

3. Arus lalu lintas dari arah bund. Senayan yang akan menuju jalan Pintu satu senayan diluruskan ke jalan Jend. Sudirman arah semanggi

4. Arus lalu lintas dari arah jalan Mustopo yang menuju ke arah jalan Asia afrika di belokkan ke kanan menuju jalan Hang Tuah Raya

5. Arus lalu lintas dari arah jalan Patal Senayan 1 yang akan menuju ke arah jalan Asia afrika di belokkan ke kiri ke jalan Tentara pelajar

6. Arus lalu lintas dari arah jalan Tentara pelajar yang akan menuju jalan Patal senayan diluruskan ke arah jalan Permata hijau

7. Arus lalu lintas dari arah manggala wanabakti yang akan menuju jalan Gelora diluruskan ke arah Jalan Tentara Pelajar

Sedangkan untuk lokasi parkir sekitar GBK sebagai panduan serta kapasitas. Berikut lokasinya:

1. Parkir Plaza Tenggara Kapasitas 150 kendaraan roda empat atau mobil Kapasitas 174 kendaraan roda dua atau motor

2. Parkir Istora Kapasitas 257 mobil Kapasitas 1.000 motor

3. Parkir Elevated (sisi selatan) Kapasitas 400 mobil Kapasitas 1.500 motor

4. Parkir Elevated (sisi utara) Kapasitas 400 roda empat Kapasitas 1.500 roda dua

5. Parkir Akuatik Kapasitas 175 mobil Kapasitas 250 motor

6. Lapangan ABC Kapasitas 50 mobil Kapasitas 1.305 motor

7. Stadion Madya Kapasitas 100 roda empat atau mobil Kapasitas 500 roda dua atau motor

8. Lapangan Softball Kapasitas 150 mobil Kapasitas 500 motor

9. Masjid Albina Kapasitas 25 roda empat Kapasitas 1.000 roda dua