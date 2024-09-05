Catat! Hanya Kendaraan Berstiker Misa Paus Fransiskus yang Bisa Masuk Kawasan GBK

JAKARTA - Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, bakal disterilkan dari kendaraan bermotor dan mobil saat perayaan misa akbar atau Misa Agung Bapa Suci Paus Fransiskus, Kamis (5/9/2024). Salah satu skema sterilisasi dengan membatasi jumlah kendaraan yang masuk dan parkir di area parkir GBK.

Adapun, kendaraan yang diizinkan masuk ke dalam GBK hanyalah kendaraan berstiker misa Paus Fransiskus. “Parkiran dibatasi, yang bisa masuk yang ada stiker Misa,” ujar salah satu anggota keamanan GBK yang enggan menyebutkan namanya, Rabu (4/9/2024).

Menurutnya, instruksi yang diterima dari pihak penyelenggara bahwa jumlah kendaraan saat perayaan misa agung harus dibatasi. Karena itu, rombongan atau jemaat dari umat Katolik diimbau datang menggunakan bus.

“Rombongan atau jamaat kalau masuk harus pakai bis, enggak bisa kendaraan pribadi karena dibatasi parkiran,” paparnya.

Terkait akses masuk kawasan GBK, pihak keamanan yang membuka tiga pintu utama saja, yakni pintu 5 dan 7 yang akan digunakan umat Katolik ketika mengikuti misa akbar. Sedangkan pintu 11 menjadi akses khusus Paus Fransiskus dan tamu-tamu penting.

“Pintu masuk dibuka di pintu 7 dan 5, ini buat umat Katolik yang ikut misa, pintu 11 khusus Paus TNI, Polri, dan tamu-tamu khusus,” beber dia.

Untuk diketahui, misa akbar merupakan salah satu agenda dalam perjalanan apostolik Paus Fransiskus. Dikabarkan, akan ada 86.000 umat Katolik dari seluruh tanah air akan mengikuti agenda rohani tersebut.