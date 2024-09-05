Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 10 Oknum Anggota PP Keroyok Pedagang Buah Tak Terima Dikasih Uang Keamanan Rp10 Ribu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |07:36 WIB
Polisi Tangkap 10 Oknum Anggota PP Keroyok Pedagang Buah Tak Terima Dikasih Uang Keamanan Rp10 Ribu
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengamankan anggota organisasi masyarakat (Ormas) yang diduga melakukan pengeroyokan kepada pedagang buah berinisial AR di Jalan Joglo Raya, Jakarta Barat. Sebanyak 10 orang digaruk polisi terkait kasus tersebut.

"Pelaku sudah diamankan. 10 orang kita amankan," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (5/9/2024). 

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan berkata pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap ke-10 oknum anggota ormas tersebut.

"Sedang dilakukan pemeriksaan mendalam. Kita lagi pastikan lebih lanjut keterlibatan dari mereka yang sudah diamankan," jelas dia. 

Sebelumnya, aksi para pelaku terekam oleh sebuah kamera. Terlihat, para pelaku secara membabi buta datang ke toko buah. Beberapa buah pun dilempar dan pelaku berulangkali melontarkan kata kasar. Dalam tayangan video terlihat oknum ormas tersebut menggunakan seragam Pemuda Pancasila (PP).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, menjelaskan peristiwa bermula ketika korban didatangi oleh dua anggota ormas yang meminta uang keamanan. Korban pun memberi uang senilai Rp10 ribu.

 

