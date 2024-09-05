Faisal Basri Wafat, Ridwan Kamil: Dukacita Mendalam, Beliau Guru Saya

JAKARTA - Bakal calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Ridwan Kamil mengaku kehilangan Sosok Faisal Basri yang meninggal dunia pada pagi hari ini, Kamis (5/9/2024). Menurutnya, Faisal merupakan guru bagi dirinya.

"Saya menghaturkan dukacita mendalam, beliau guru saya," kata Ridwan Kamil di Graha Kosgoro 57, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyampaikan bahwa dirinya pernah bertemu di Bandung beberapa kali, saat almarhum memberikan ilmu-ilmu ekonomi makronya. Sehingga, ia mengaku paham sebagai pemimpin bagaimana mengelola ekonomi jangka panjang.

Tak banyak kata yang bisa menggambarkan sosok Faisal Basri selain sebagai sosok yang berilmu dan kritis. Menurutnya, dua kata itu menjadi karakter yang sangat melekat dengan sosok Faisal Basri.

"Mudah-mudahan khusnul khotimah dan menurut saya amal ibadahnya akan mengalir karena ilmunya terus bermanfaat walaupun beliaunya sudah tidak ada. Dan saya doakan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan," pungkasnya.

(Awaludin)