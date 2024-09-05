Bentrok Kelompok Massa Pecah di Penjaringan Jakut, 1 Orang Kepalanya Robek

Bentrok dua kelompok massa di Penjaringan, Jakarta Utara (Foto: Tangkapan layar media sosial @inpo_kapuk_sekitarnya/Okezone)

JAKARTA - Bentrokan terjadi antara dua kelompok massa di Jalan Kepanduan, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu 4 September 2024 malam. Bentrokan itu melibatkan dua kelompok berinisial DA dan DJ.

Dari rekaman video yang tersebar di media sosial, situasi mencekam saat bentrokan antara dua kelompok itu terjadi di tengah ruas jalan utama. Terlihat, ada beberapa orang yang mengacungkan senjata tajam. Ketika bentrokan terjadi, beberapa kendaraan yang melintas menghentikan lajunya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, mengatakan bentrokan itu terjadi lantaran adanya kesalahpahaman. Seorang berinisial K terluka akibat bentrokan itu.

"Dari keterangan saksi bahwa kejadian tersebut dipicu karena salah paham," kata Ade Ary Syam, pada Kamis (5/9/2024).

Korban menderita luka pada bagian kepala dan lengan kiri. Sebagai tindak lanjut, kasus tersebut sudah ditangani jajaran Polsek Penjaringan. Lebih lanjut, dia mengimbau agar masyarakat tak mengedepankan emosi ketika menghadapi suatu persoalan.