Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bentrok Kelompok Massa Pecah di Penjaringan Jakut, 1 Orang Kepalanya Robek

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |13:00 WIB
Bentrok Kelompok Massa Pecah di Penjaringan Jakut, 1 Orang Kepalanya Robek
Bentrok dua kelompok massa di Penjaringan, Jakarta Utara (Foto: Tangkapan layar media sosial @inpo_kapuk_sekitarnya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bentrokan terjadi antara dua kelompok massa di Jalan Kepanduan, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu 4 September 2024 malam. Bentrokan itu melibatkan dua kelompok berinisial DA dan DJ.

Dari rekaman video yang tersebar di media sosial, situasi mencekam saat bentrokan antara dua kelompok itu terjadi di tengah ruas jalan utama. Terlihat, ada beberapa orang yang mengacungkan senjata tajam. Ketika bentrokan terjadi, beberapa kendaraan yang melintas menghentikan lajunya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, mengatakan bentrokan itu terjadi lantaran adanya kesalahpahaman. Seorang berinisial K terluka akibat bentrokan itu.

"Dari keterangan saksi bahwa kejadian tersebut dipicu karena salah paham," kata Ade Ary Syam, pada Kamis (5/9/2024).

Korban menderita luka pada bagian kepala dan lengan kiri. Sebagai tindak lanjut, kasus tersebut sudah ditangani jajaran Polsek Penjaringan. Lebih lanjut, dia mengimbau agar masyarakat tak mengedepankan emosi ketika menghadapi suatu persoalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/512/3065548/pelaku_pengeroyokan-dRep_large.jpg
Mahasiswa Tewas Dikeroyok Gangster   
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/340/3040887/bentrok-B1JL_large.jpg
Bentrok Sesama Oknum Polisi di Maluku Diduga Pemicunya Razia Knalpot Brong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/16/501/1039807/vE1BRG0l2I.jpg
Bentrok Warga di Pasar Induk Tangerang, 1 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/05/12/501/983626/3HjEFbgWpW.jpg
Bentrokan di Tol Cikampek, Polri Dinilai Arogan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/05/11/501/983263/qbiDyB5TFZ.jpg
Tangani Suporter, Polisi Jangan Represif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/05/08/501/982104/I1UI9c0Q6C.jpg
Usai Bentrok, 23 Bus The Jakmania "Balik Kanan" ke Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement