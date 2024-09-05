Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mencekam! Ormas Bersenjata Tajam Bentrok dengan Warga di Kalijodo, Satu Orang Jadi Korban

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |13:02 WIB
Mencekam! Ormas Bersenjata Tajam Bentrok dengan Warga di Kalijodo, Satu Orang Jadi Korban
Ormas Bersenjata Tajam Bentrok dengan Warga di Kalijodo
A
A
A

JAKARTA - Bentrokan terjadi antara dua kelompok pecah di Kalijodo, tepatnya di Jalan Kepanduan, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu (4/9/2024) malam. Bentrokan itu melibatkan dua kelompok berinisial DA dan DJ.

Dari rekaman video yang tersebar di media sosial, terlihat bentrokan antara dua kelompok itu terjadi di tengah ruas jalan utama. Terlihat, ada beberapa orang yang mengacungkan senjata tajam. Ketika bentrokan terjadi, beberapa kendaraan yang melintas menghentikan lajunya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, mengatakan bentrokan itu terjadi lantaran adanya kesalahpahaman. Seorang berinisial K terluka akibat bentrokan itu.

"Dari keterangan saksi bahwa kejadian tersebut dipicu karena salah paham," kata Ade Ary Syam kepada wartawan di Jakarta, pada Kamis (5/9/2024).

Korban menderita luka pada bagian kepala dan lengan kiri. Sebagai tindak lanjut, kasus tersebut sudah ditangani jajaran Polsek Penjaringan.

Dia juga mengimbau agar masyarakat tak mengedepankan emosi ketika menghadapi suatu persoalan. "Korban mengalami luka robek di bagian kepala atas, luka busur di lengan kiri,"pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
