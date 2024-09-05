JAKARTA - PDI Perjuangan mengumumkan daftar susunan Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel di Pilgub Jakarta 2024. Nama-nama yang masuk tim terdiri dari artis, anggota DPRD Jakarta dan DPR RI dari PDIP, hingga eks TPN Ganjar-Mahfud.
"Anggota DPRD DKI jelas karena mereka tokoh-tokoh tuan rumah yang jelas memiliki basis kongkret di wilayah Jakarta," kata Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Pramono-Rano, Beno Muhammad Ibnu saat dikonfirmasi, Kamis (5/9/2024).
"Kalau eks Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud yang kader partai PDI Perjuangan bagian dari tugas partai," tambahnya.
Pelawak Lies Hartono alias Cak Lontong ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano. Kemudian eks ketua DPRD DKI Jakarta 2014-2024, Prasetio Edi Marsudi didapuk sebagai Ketua Harian.
Tak ada nama mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maupun Anies Rasyid Baswedan dalam susunan tim pemenangan Pramono-Rano.
Selain itu, dalam daftar Wakil Ketua Tim Pemenangan ada nama Once Mekel, Putra Nababan. Ada pula pemeran Zaenab dan Sarah dalam film 'Si Doel' Maudy Koesnaedy dan Cornelia Agatha.
Berikut daftar lengkap Tim Pemenangan Mas Pram-Bang Doel di Pilkada Jakarta 2024:
Dewan Pengarah :
Ketua:
1. Todung Mulya Lubis
Anggota:
2. Adi Widjadja (Aming)
3. KH. Taufik Damas
4. Witaryono
5. Soni Harsono
Ketua:
Cak Lontong "Lies Hartono"
Ketua Harian:
Prasetio Edi Marsudi
Wakil Ketua:
Elfonda "Once" Mekel (DPR RI Dapil DKI)
Putra Nababan (DPR RI Dapil DKI)
Maudy Koesnaedy
Darmadi Durianto (DPR RI Dapil DKI)
Cornelia Agatha
Sekretaris:
Ario Bimo
Wakil Sekretaris:
Ima Mahdiah (DPRD DKJ)
Ilham Wiratmadja
Ichsan Sofyan
Mangatta Toding Allo
Beno Muhamad Ibnu
Bendahara:
Charles Honoris (DPR RI Dapil DKI)
Wakil Bendahara:
Hardiyanto Kenneth (DPRD DKJ)
Haikal Fachry
Toto Sugito
Bidang Sumber Daya dan Kreatif:
Chica Koeswoyo (DPRD DKJ)
Andre Ronald Benito Hehanusa
Ronny Sianturi
Bidang Khusus Pemuda (Gen Z) :
Agustina "Tina Toon" Hermanto (DPRD DKJ)
Kevin Widaya
Bidang Media:
Pangeran Siahaan
Juru Bicara:
Chiko Hakim
Aldy Perdana Putra
Aris Setiawan Yodi