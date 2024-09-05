Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Daftar Lengkap Tim Pemenangan Pramono-Rano di Pilgub Jakarta 2024 yang Diketuai Cak Lontong

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |13:08 WIB
Daftar Lengkap Tim Pemenangan Pramono-Rano di Pilgub Jakarta 2024 yang Diketuai Cak Lontong
Pramono Anung dan Rano Karno (Okezone.com)
JAKARTA - PDI Perjuangan mengumumkan daftar susunan Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel di Pilgub Jakarta 2024. Nama-nama yang masuk tim terdiri dari artis, anggota DPRD Jakarta dan DPR RI dari PDIP, hingga eks TPN Ganjar-Mahfud.

"Anggota DPRD DKI jelas karena mereka tokoh-tokoh tuan rumah yang jelas memiliki basis kongkret di wilayah Jakarta," kata Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Pramono-Rano, Beno Muhammad Ibnu saat dikonfirmasi, Kamis (5/9/2024).

"Kalau eks Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud yang kader partai PDI Perjuangan bagian dari tugas partai," tambahnya.

Pelawak Lies Hartono alias Cak Lontong ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano. Kemudian eks ketua DPRD DKI Jakarta 2014-2024, Prasetio Edi Marsudi didapuk sebagai Ketua Harian.

Tak ada nama mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maupun Anies Rasyid Baswedan dalam susunan tim pemenangan Pramono-Rano.

Selain itu, dalam daftar Wakil Ketua Tim Pemenangan ada nama Once Mekel, Putra Nababan. Ada pula pemeran Zaenab dan Sarah dalam film 'Si Doel' Maudy Koesnaedy dan Cornelia Agatha.

Berikut daftar lengkap Tim Pemenangan Mas Pram-Bang Doel di Pilkada Jakarta 2024: 

Dewan Pengarah :
Ketua:
1. Todung Mulya Lubis
Anggota:
2. Adi Widjadja (Aming) 
3. KH. Taufik Damas
4. Witaryono
5. Soni Harsono

Ketua:
Cak Lontong "Lies Hartono"

Ketua Harian:
Prasetio Edi Marsudi

Wakil Ketua:
Elfonda "Once" Mekel (DPR RI Dapil DKI)
Putra Nababan (DPR RI Dapil DKI)
Maudy Koesnaedy 
Darmadi Durianto (DPR RI Dapil DKI)  
Cornelia Agatha

3 Fakta Pramono-Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024

Sekretaris:
Ario Bimo

Wakil Sekretaris:
Ima Mahdiah (DPRD DKJ) 
Ilham Wiratmadja
Ichsan Sofyan 
Mangatta Toding Allo
Beno Muhamad Ibnu

Bendahara:
Charles Honoris (DPR RI Dapil DKI) 

Wakil Bendahara:
Hardiyanto Kenneth (DPRD DKJ) 
Haikal Fachry
Toto Sugito

Bidang Sumber Daya dan Kreatif:
Chica Koeswoyo (DPRD DKJ) 
Andre Ronald Benito Hehanusa
Ronny Sianturi

Bidang Khusus Pemuda (Gen Z) :
Agustina "Tina Toon" Hermanto (DPRD DKJ) 
Kevin Widaya

Bidang Media:
Pangeran Siahaan

Juru Bicara:
Chiko Hakim
Aldy Perdana Putra
Aris Setiawan Yodi 

 

