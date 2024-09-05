Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Iko Uwais Menolak Masuk Tim Pemenangan? Rano Karno: Kalau Dia Gak Bantu, Kualat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |13:17 WIB
Iko Uwais Menolak Masuk Tim Pemenangan? Rano Karno: Kalau Dia Gak Bantu, Kualat
Pramono Anung dan Rano Karno umumkan tim pemenangan di Pilkada Jakarta (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno sempat menawari aktor Iko Uwais masuk ke dalam struktur tim pemenangan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Namun, Iko tak bisa bergabung karena sedang berada di Cina.

"Cuma dia sekarang masih di Cina. Dia lagi syuting di Cina dia baru selesai pulang tanggal 4 Oktober," ujar Rano saat jumpa pers di kediaman Gubernur Jakarta 1997-2007 Sutiyoso di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (5/9/2024).

Kendati demikian, kata Rano, Iko tetap bersedia untuk mendukungnya di Pilgub Jakarta. Namun, sambungnya, Iko tak berkenan untuk dimasukan ke dalam struktur tim pemenangan.

"Dia (Iko) bilang 'Bang udah gak usah ditanya gue ada dimana. Kita pasti ada di Abang. Cuma udah gak usah dicatat-catat, saya takut cuma dicatat gak datang namanya gak enak'." tutur Rano.

"Nah, jadi artinya mudah-mudahan Iko juga bisa membantu saya untuk membangun budaya silat yang kemarin juga kita kumpulkan agar menjadi identitas kota Jakarta yang kita cintai," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
