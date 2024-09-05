Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Tampang Penyiram Air Keras ke Pasutri di Cengkareng

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |13:47 WIB
Ini Tampang Penyiram Air Keras ke Pasutri di Cengkareng
Penyiram air keras ke suami istri di Cengkareng (foto: Okezone/Riyan)
JAKARTA - Polisi menangkap pelaku A (18) penyiraman air keras terhadap pasangan suami istri di Cengkareng, Jakarta Barat. Kini terdiam saat menggunakan rompi tahanan dan tangan terborgol.

Berdasarkan pantauan Kamis (5/9/2024), pelaku dihadirkan saat sesi konferensi pers di Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh Wakapolres Jakarta Barat, AKBP Teuku Arsya Khadafi dan Kapolsek Cengkareng, Kompol Stanlly Soselisa.

Terlihat pelaku A hanya tertunduk lesu dengan mengenakan pakaian tahanan dengan kondisi tangan diikat.

Sebelumnya, Polisi menangkap seorang pria berinisial A yang melakukan penyiraman air keras ke pasangan sejoli di Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu (1/9/2024) lalu.

"Pelaku sudah kita amankan. Identitas berinisial A," kata Kapolsek Cengkareng, Kompol Stanlly Soselisa saat dihubungi wartawan, Rabu (4/9/2024).

 

