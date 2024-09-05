Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Deretan Artis Lawas Jadi Tim Pemenangan Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |14:01 WIB
Deretan Artis Lawas Jadi Tim Pemenangan Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta
Pramono Anung dan Rano Karno umumkan Tim Pemenangan di Pilkada Jakarta (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno mengumumkan Tim Pemenangan Pilkada Jakarta 2024. Ada sederet nama artis masuk dalam tim calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Cak Lontong atau Lies Hartono bahkan didapuk sebagai Ketua Tim Pemenangan. Cak Lontong merupakan seorang pelawak tunggal, presenter dan aktor. Meski memiliki pembawaan yang lucu, Cak Lontong merupakan seorang insinyur lulusan Institut Teknologi Sepuluh November.

Pada posisi Wakil Ketua Tim Pemenangan, Pramono Anung-Rano Karno juga menunjuk artis Elfonda Once Mekel. Mantan vokalis Dewa 19 yang memiliki gelar Sarjana Hukum itu merupakan kader PDIP dan terpilih sebagai anggota DPR RI.

Once di kursi wakil ketua ditemani dua artis lainnya, yakni Maudy Koesnaedy dan Cornelia Agatha. Keduanya merupakan lawan main Rano Karno dalam film Si Doel Anak Sekolahan. Mereka berperan sebagai Zaenab dan Sarah, perempuan yang memperebutkan Si Doel.

Tim Pemenangan Bidang Sumber Daya dan Kreatif juga diduduki sederet artis lawas. Di antaranya ada Chica Koeswoyo merupakan penyanyi yang menjadi anggota DPRD Jakarta dari PDIP. 

Kemudian, ada Andre Ronald Benito Hehanusa. Penembang lagu Kuta Bali itu juga masuk dalam Tim Pemenangan Bidang Sumber Daya dan Kreatif. Lalu, ada Ronny Sianturi, artis yang sempat tergabung dalam grup Trio Libels itu merupakan politikus PDIP.

Tak ketinggalan, nama Agustina "Tina Toon" Hermanto juga masuk dalam Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno Bidang Khusus Pemuda (Gen Z). Ia merupakan mantan penyanyi cilik yang menjadi anggota DPRD Jakarta.

 

