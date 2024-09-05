Beda dari Pramono-Rano, RK Bakal Pilih Tim Pemenangan dari Internal Partai

JAKARTA - Berbeda dari pasangan Pramono Anung-Rano Karno, bakal calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Ridwan Kamil tidak akan memilih ketua tim pemenangannya dari latar belakang publik figur. Dia lebih memilih sosok tersebut dari internal partai.

"Dari kita internal saja, tidak mencari publik figur seperti apa," kata Ridwan Kamil saat ditemui di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Menurut dia, Ketua tim Pemenangan yang dibutuhkannya adalah sosok yang bisa membangun keharmonisan di internal tim pemenangan. Tak hanya itu, sosok itu juga memiliki kemampuan manajerial yang baik.

Mengingat, kata Kang Emil, dirinya bersama Suswono telah didukung oleh belasan partai politik pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Sehingga, kemampuan itu harus dimiliki Ketua Tim Pemenangan.

"Jadi bukan sosok, hanya manajerial aja. Jadi karena kita koalisi agak besar jadi aspek yang dicari itu kediterimaan oleh koalisi yang besar sehingga kelihatannya hanya internal saja. Mungkin pimpinan dewan dari partai-partai yang ada di kami," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)