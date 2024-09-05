Hilang dari Rumah, Staf Desa Ditemukan Sudah Jadi Mayat Bersama Wanita Lain di Dalam Mobil

BOGOR - Warga Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat pria dan wanita dalam mobil. Keduanya sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara mengatakan peristiwa itu diketahui pada Selasa 3 September 2024. Awalnya, istri dari almarhum Z tidak menemukan keberadaan suaminya di rumah.

"Keluarga mencari si jenazah laki-laki ini dari hari Senin sore," kata Teguh, Kamis (5/9/2024).

Sang istri pun sempat mencari ke kantor desa tempat almarhum Z bekerja sebagai staff tetapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya, didapati informasi ada warga yang terkakhir kali melihat bahwa almarhum sempat terlihat masuk ke dalam garasi mobil yang berada tepat di samping rumahnya.

"Akhirnya (Selasa) malam kurang lebih jam 18.00 WIB, dari pihak keluarga berinisiatif untuk mengecek garasi untuk niatnya memastikan apakah kendaraan yang biasa dipakai ada atau tidak," jelasnya.

Warga yang turut mencari sempat kesulitan untuk melihat ke dalam garasi karena terkunci dari dalam dan kondisi gelap. Atas izin keluarga, warga pun menjebol bagian atap plafon garasi tersebut.

"Diizinkan, dibolongi sedikit. Ternyata mobilnya (Z) ada di situ. Setelah dicek, terlihat ada dua orang. Maka dari itu, dia (warga) menyampaikan ke keluarga bahwa terlihat ada dua orang di dalam mobil, terlihat dari atas plafon. Dia minta izin membuat lubang lebih besar memungkinkan orang bisa turun," ungkapnya.

Setelah berhasil masuk ke dalam garasi dan membuka pintu, didapati jenazah Z bersama wanita berinisial I di dalam mobil. Ketika ditemukan, posisi wanita I duduk di kursi depan penumpang dan Z di kursi kemudi posisi kepala bersandar di paha wanita dengan kaki ke luar dari pintu mobil yang terbuka.

"Dilakukan cek TKP dan evakuasi jenazah ke Rumah Sakit (Polri) Kramat Jati," tambahnya.