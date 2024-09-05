Polisi Ungkap Motif Pria yang Siram Air Keras ke Pasutri di Cengkareng

JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial JJS alias A, yang merupakan pelaku penyiraman air keras kepada pasangan suami istri (pasutri), MAS dan EN di Jalan Nusa Indah, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Motif peristiwa itu dibeberkan oleh aparat.

Kapolsek Cengkareng, Kompol Stanlly Soselisa mengatakan kejadian itu terjadi pada Minggu (1/9/2024) lalu. Adapun motif pelaku A melakukan aksinya lantaran sakit hati dengan korban MAS akibat sering dimarahi di tempat kerja.

“Untuk modusnya adalah pelaku sakit hati dengan korban, karena di tempat kerja pelaku selalu dimarahin korban, karena korban selalu memarahi pelaku akibat salah memasukkan data atau data penjualan,” kata Stanlly saat konferensi pers, Kamis (5/9/2024).

Stanlly juga menuturkan, pelaku merasa sakit hati lantaran adanya kalimat-kalimat yang membuat hati pelaku terluka. Sehingga, nekat menyiramkan air keras terhadap korban.

“Sehingga membuat korban kesal dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati pelaku, sehingga pelaku melakukan tindakan atau menciderai korban dengan menyiramkan air keras,” ujar dia.

Kini, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku A disangkakan dengan Pasal 351 Ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara selama lima tahun.

Diketahui, aksi ini viral di media sosial. Berdasarkan video yang diunggah @jakartabarat24jam, terlihat kedua korban yang sedang berboncengan sepeda motor dibuntuti oleh dua orang pelaku yang juga mengendarai sepeda motor.

Dalam rekaman itu, terlihat pelaku memepet korban dan kemudian menyiramkan cairan yang diduga kuat sebagai air keras ke wajah korban laki-laki.