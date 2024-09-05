Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK-Suswono Segera Umumkan Tim Pemenangan Pilkada Jakarta, Ketuanya dari Parpol

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |14:53 WIB
RK-Suswono Segera Umumkan Tim Pemenangan Pilkada Jakarta, Ketuanya dari Parpol
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Okezone/Felldy.
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon (Paslon) Cagub-Cawagub Ridwan Kamil (RK) dan Suswono menyatakan bakal segera mengumumkan struktur tim pemenangan Pilkada Jakarta 2024. Namun, belum disampaikan secara pasti kapan hal tersebut akan dirilis ke publik. 

"Insya Allah minggu ini beres," kata Ridwan Kamil ditemui wartawan di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

RK pun mengutarakan alasan mengapa sampai saat ini pihaknya tak kunjung mengumumkan struktur tim pemenangan. Menurutnya, perlu komunikasi yang matang antar-partai yang mengusungnya. 

"Perbedaannya adalah karena kami koalisinya agak besar, jadi komunikasikan nama-namanya butuh musyawarahnya lebih agak lamaan. Di waktu terdekat seberesnya pasti kita doorstopkan, kita sampaikan kepada media," ujarnya.

Di sisi lain, dia memastikan tidak akan memilih ketua tim pemenangannya dari latar belakang publik figur. Dia lebih memilih sosok tersebut dari internal partai.

"Dari kita internal saja, tidak mencari publik figur seperti apa," tuturnya.

Menurut dia, Ketua tim Pemenangan yang dibutuhkan adalah sosok yang bisa membangun keharmonisan di internal tim pemenangan. Tak hanya itu, sosok itu juga memiliki kemampuan manajerial yang baik.

 

Halaman:
1 2
      
