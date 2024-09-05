Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Temui JK di Kediamannya Jaksel Sore Ini, Ada Apa?

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |17:41 WIB
Ridwan Kamil Temui JK di Kediamannya Jaksel Sore Ini, Ada Apa?
Ridwan Kamil temui Jusuf Kalla di kediamannya, Jakarta Selatan (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil (RK) menyambangi kediaman Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (5/9/2024) sore. RK nampak ditemani timnya mengenakan kemeja batik berwarna biru dan peci hitam. 

Pantauan Okezone di lokasi, RK tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Innova Zenix berwarna abu-abu dengan nomor polisi D 1053 ALE. Ia disambut seseorang berbaju hitam langsung bersalaman dan tidak nampak JK menyambutnya. 

Selanjutnya RK langsung memasuki kediaman JK tanpa sepatah kata ke awak media. RK pun baru saja menemui Eks Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo alias Foke di Setu Babakan, Jakarta Selatan pada Rabu 4 September 2024 kemarin.

Sekadar informasi, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK)-Suswono diusung Gerindra, PKS, Golkar, PKB, PPP, PAN, Demokrat, Perindo, PSI, Prima, Garuda, Gelora, PKN, dan lainnya. Ia akan melawan duet Pramono Anung-Rano Karno dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Pramono Anung-Rano Karno merupakan pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan (PDIP). Sedangkan Dharma Pongrekun-Kun Wardana adalan calon perseorangan atau independen.

(Arief Setyadi )

      
