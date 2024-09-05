Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mapolsek Kumpeh Ilir Jambi Diserang Massa Buntut Tewasnya Tahanan Kasus Pencurian

Haisun Hafiz , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |18:11 WIB
Mapolsek Kumpeh Ilir Jambi Diserang Massa Buntut Tewasnya Tahanan Kasus Pencurian
Mapolsek Kumpeh Ilir rusak akibat diserang massa (Okezone.com/Haisun)
A
A
A

MUARO JAMBI – Mapolsek Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi diserang sejumlah warga, Kamis (5/9/2024) dini hari. Penyerangan ini dipicu oleh meninggalnya seorang tahanan kasus pencurian di dalam sel kantor polisi itu.

Massa mendatangi Mapolsek Kumpeh Ilir. Mereka lalu mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas di dalam kantor. Mereka emosi diduga tak terima ada warganya yang ditangkap karena kasus pencurian meninggal dunia di tahanan Polsek Kumpeh Ilir, Kamis dini hari.

Akibat penyerangan itu, sejumlah ruangan di Polsek Kumpeh Ilir rusak. Kaca pintu dan jendela pecah. Puing-puing pecahan kaca berserakan di lantai.

Kasubid Penmas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution mengatakan bahwa penyerangan Mapolsek Kumpeh Ilir berawal dari polisi setempat menangkap seorang tersangka pencurian di salah satu Sekolah Dasar di Kumpeh Ilir.

Polisi kemudian menahan pria itu di Mapolsek Kumpeh Ilir. Tersangka akhirnya meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki penyebab kematiannya.

“Untuk sementara belum bisa kita pastikan karena mayatnya sekarang sedang divisum di Rumah Sakit Bhayangkara,” kata Amin.

Dugaan sementara, tersangka diduga tewas akibat bunuh diri di dalam sel Mapolsek Kumpeh Ilir.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/340/3169414//dokter_simpan_sabu-eCzp_large.jpg
Miris! Oknum Dokter dan Istri Nekat Simpan Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166730//viral-mgZP_large.jpg
Massa Tak Dikenal Serang Polres Metro Bekasi, Polisi Tembakan Gas Air mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/338/3166450//mako_brimob-EUxL_large.jpg
Mako Brimob Kelapa Dua Depok Kondusif Usai Diserang Massa, Sejumlah Personel Berjaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/340/3159711//ratu_narkona-UlGq_large.jpg
Ratu Narkoba Helen Dian Divonis Seumur Hidup, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158550//jambi-87MX_large.jpg
Karhutla di Jambi Capai 421 Hektare, Terluas di Muarojambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158233//kapolda-8A6j_large.jpg
Kapolda Jambi: 32 Titik Api dan 270 Hektare Lahan Gambut Terbakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement