Mapolsek Kumpeh Ilir Jambi Diserang Massa Buntut Tewasnya Tahanan Kasus Pencurian

MUARO JAMBI – Mapolsek Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi diserang sejumlah warga, Kamis (5/9/2024) dini hari. Penyerangan ini dipicu oleh meninggalnya seorang tahanan kasus pencurian di dalam sel kantor polisi itu.

Massa mendatangi Mapolsek Kumpeh Ilir. Mereka lalu mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas di dalam kantor. Mereka emosi diduga tak terima ada warganya yang ditangkap karena kasus pencurian meninggal dunia di tahanan Polsek Kumpeh Ilir, Kamis dini hari.

Akibat penyerangan itu, sejumlah ruangan di Polsek Kumpeh Ilir rusak. Kaca pintu dan jendela pecah. Puing-puing pecahan kaca berserakan di lantai.

Kasubid Penmas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution mengatakan bahwa penyerangan Mapolsek Kumpeh Ilir berawal dari polisi setempat menangkap seorang tersangka pencurian di salah satu Sekolah Dasar di Kumpeh Ilir.

Polisi kemudian menahan pria itu di Mapolsek Kumpeh Ilir. Tersangka akhirnya meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki penyebab kematiannya.

“Untuk sementara belum bisa kita pastikan karena mayatnya sekarang sedang divisum di Rumah Sakit Bhayangkara,” kata Amin.

Dugaan sementara, tersangka diduga tewas akibat bunuh diri di dalam sel Mapolsek Kumpeh Ilir.

(Salman Mardira)