HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemukiman Penduduk di Gambir Terbakar, 9 Unit Pemadam Dikerahkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |18:15 WIB
Pemukiman Penduduk di Gambir Terbakar, 9 Unit Pemadam Dikerahkan
Kebakaran di Gambir (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemukiman penduduk di Jalan Pejambon 1, RT 01, RW 01, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (5/9/2024) terbakar. Peristiwa itu dilaporkan pada pukul 17.30 WIB.

Dalam kebakaran tersebut, sebanyak sembilan unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi dengan 32 personel.

"32 petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi, ditambah 9 unit mobil pemadam kebakaran," kata Command Center Jakarta dalam keterangannya.

Hingga saat ini, belum diketahui penyebab bangunan rumah tersebut terbakar, petugas masih melakukan pemadaman di lokasi.

(Awaludin)

      
