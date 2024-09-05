Pemukiman Penduduk di Gambir Terbakar, 9 Unit Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Pemukiman penduduk di Jalan Pejambon 1, RT 01, RW 01, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (5/9/2024) terbakar. Peristiwa itu dilaporkan pada pukul 17.30 WIB.

Dalam kebakaran tersebut, sebanyak sembilan unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi dengan 32 personel.

"32 petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi, ditambah 9 unit mobil pemadam kebakaran," kata Command Center Jakarta dalam keterangannya.

Hingga saat ini, belum diketahui penyebab bangunan rumah tersebut terbakar, petugas masih melakukan pemadaman di lokasi.

(Awaludin)