Polisi Buru Pelaku Penculikan dan Pencabulan Siswi SDN di Tangsel

TANGSEL - Satuan Reskrim Polres Tangerang Selatan tengah menyelidiki kasus penculikan disertai dugaan pencabulan tehadap siswi SDN di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Sementara ini, baru tercatat dua siswi SDN yang menjadi korban. Keduanya berasal dari sekolah berbeda yakni SDN di wilayah Jombang, Ciputat dan Kedaung, Pamulang.

"Bahwa terkait dengan perkara tersebut, saat ini sudah dalam proses penyidikan Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan," kata Kasi Humas Polres Tangsel, AKP Agil kepada wartawan, Kamis (5/9/2024).

Sejumlah personil kepolisian diketahui telah mendatangi lokasi kejadian. Petugas nampak mencari keterangan saksi serta memeriksa rekaman Close Circuid Television (CCTV) yang terpasang di sekitar sekolah.

"Tim saat ini masih bekerja untuk mengumpulkan petunjuk-petunjuk, saksi-saksi, dan barang bukti. Tim Reserse Kriminal akan berupaya maksimal agar perkara dapat segera menemui titik terang dan mengungkap pelakunya," jelas Agil.