Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru Pelaku Penculikan dan Pencabulan Siswi SDN di Tangsel

Hambali , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |18:33 WIB
Polisi Buru Pelaku Penculikan dan Pencabulan Siswi SDN di Tangsel
Pelecehan Seksual (foto: dok freepik)
A
A
A

TANGSEL - Satuan Reskrim Polres Tangerang Selatan tengah menyelidiki kasus penculikan disertai dugaan pencabulan tehadap siswi SDN di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Sementara ini, baru tercatat dua siswi SDN yang menjadi korban. Keduanya berasal dari sekolah berbeda yakni SDN di wilayah Jombang, Ciputat dan Kedaung, Pamulang.

"Bahwa terkait dengan perkara tersebut, saat ini sudah dalam proses penyidikan Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan," kata Kasi Humas Polres Tangsel, AKP Agil kepada wartawan, Kamis (5/9/2024).

Sejumlah personil kepolisian diketahui telah mendatangi lokasi kejadian. Petugas nampak mencari keterangan saksi serta memeriksa rekaman Close Circuid Television (CCTV) yang terpasang di sekitar sekolah.

"Tim saat ini masih bekerja untuk mengumpulkan petunjuk-petunjuk, saksi-saksi, dan barang bukti. Tim Reserse Kriminal akan berupaya maksimal agar perkara dapat segera menemui titik terang dan mengungkap pelakunya," jelas Agil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178737//pelecehan_seksual-XmCs_large.jpg
Viral! Wanita Ini Ngaku Dilecehkan Bos SPPG Jatiasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175834//pencabulan-L7Uz_large.jpg
Parah! Baru Bebas Bersyarat, Lansia di Cakung Kembali Cabuli Bocah 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement