Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sowan ke Rumah JK, Ridwan Kamil Dapat Wejangan Benahi Kekumuhan, Macet hingga Banjir di Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |18:43 WIB
Sowan ke Rumah JK, Ridwan Kamil Dapat <i>Wejangan</i> Benahi Kekumuhan, Macet hingga Banjir di Jakarta
Ridwan Kamil sowan ke rumah JK. (Foto: Okezone/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) mendapatkan wejangan atau pesan khusus saat sowan ke kediaman Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla alias JK di Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (5/9/2024) sore. Diketahui, RK bertemu JK kurang lebih satu jam di kediamannya secara tertutup dari awak media.

"Terkait Jakarta, pesan Beliau, satu, kunci membereskan Jakarta adalah mengatasi kekumuhan. Jadi itu yang akan menjadi prioritas saya juga. Dan memang observasinya mengatakan salah satu ciri keberhasilan di Jakarta selain mengatasi kemacetan atau banjir adalah mengatasi kekumuhan. Memang mayoritas adalah inovasi-inovasi arsitektural. Bagaimana membangun tanpa menggusur memindahkan kan," kata RK usai bertemu JK.

RK mengatakan bahwa sosok JK seperti ayahanda yang sering memberikan arahan dan wejangan.

"Saya Alhamdullilah diterima oleh Pak JK. Ini sosok ayahanda saya juga, sering banget saya datang ke sini dari saat mau wali kota, mau Gubernur Jabar, saat menjabat, Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif bijaksana sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau," ujarnya.

Eks Gubernur Jawa Barat itu akan merenungi wejangan JK yang nantinya akan menjadi program bersama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta, Suswono.

"Itu yang nanti jadi renungan saya untuk menjadi program-program lah. Dan beliau juga sepakat, solusi dari Jakarta, obatnya itu adalah perumahan. Kalau perumahan bisa vertikal seperti di Singapura, di Hongkong, di mana-mana itu kan menyelesaikan banyak sekali permasalahan bangkitan dari ketidakhadiran kan," ucapnya.

"Karena ketidakhadiran perumahan terjangkau di tengah kota yang tinggi, maka isu-isu jarak jauh, kemacetan, polusi, stres, ekonomi boros akhirnya menyertai kehidupan di kota ini. Jadi nasehatnya itu, kekumuhan, perumahan vertikal yang untuk golongan rakyat," tambahnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407//ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393//ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334//kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317//ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241//kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187238//ridwan_kamil_penuhi_panggilan_penyidik_kpk-nBtM_large.jpg
Datangi KPK Terkait Kasus Iklan BJB, Ridwan Kamil: Saya Menghormati Supremasi Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement