JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) mendapatkan wejangan atau pesan khusus saat sowan ke kediaman Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla alias JK di Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (5/9/2024) sore. Diketahui, RK bertemu JK kurang lebih satu jam di kediamannya secara tertutup dari awak media.

"Terkait Jakarta, pesan Beliau, satu, kunci membereskan Jakarta adalah mengatasi kekumuhan. Jadi itu yang akan menjadi prioritas saya juga. Dan memang observasinya mengatakan salah satu ciri keberhasilan di Jakarta selain mengatasi kemacetan atau banjir adalah mengatasi kekumuhan. Memang mayoritas adalah inovasi-inovasi arsitektural. Bagaimana membangun tanpa menggusur memindahkan kan," kata RK usai bertemu JK.

RK mengatakan bahwa sosok JK seperti ayahanda yang sering memberikan arahan dan wejangan.

"Saya Alhamdullilah diterima oleh Pak JK. Ini sosok ayahanda saya juga, sering banget saya datang ke sini dari saat mau wali kota, mau Gubernur Jabar, saat menjabat, Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif bijaksana sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau," ujarnya.

Eks Gubernur Jawa Barat itu akan merenungi wejangan JK yang nantinya akan menjadi program bersama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta, Suswono.

"Itu yang nanti jadi renungan saya untuk menjadi program-program lah. Dan beliau juga sepakat, solusi dari Jakarta, obatnya itu adalah perumahan. Kalau perumahan bisa vertikal seperti di Singapura, di Hongkong, di mana-mana itu kan menyelesaikan banyak sekali permasalahan bangkitan dari ketidakhadiran kan," ucapnya.

"Karena ketidakhadiran perumahan terjangkau di tengah kota yang tinggi, maka isu-isu jarak jauh, kemacetan, polusi, stres, ekonomi boros akhirnya menyertai kehidupan di kota ini. Jadi nasehatnya itu, kekumuhan, perumahan vertikal yang untuk golongan rakyat," tambahnya.

