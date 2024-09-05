Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketika Personel Polisi Bantu Arahkan Jemaat Misa Agung Paus Fransiskus 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |19:33 WIB
Ketika Personel Polisi Bantu Arahkan Jemaat Misa Agung Paus Fransiskus 
Anggota Polsek Menteng saat arahkan Jemaat Paus Fransiskus (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Personel polisi dari Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, terlihat membantu mengarahkan Jemaat Misa Agung, Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno (GBK), Kamis (5/9/2024). 

Bahkan, demi memudahkan Jemaat untuk menuju lokasi Misa, polisi tersebut mengalungi sebuah karton yang bergambarkan peta dari GBK. Ia juga bertopi hitam dan menggendong tas hitam. 

Polisi itu diketahui, anggota Binmas Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, Aiptu Kamidi. Ia dan 44 anggota Binmas ditugaskan menjadi petunjuk jalan bagi Umat Katolik yang akan mengikuti Misa Akbar.

 

