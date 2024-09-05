Ketika Personel Polisi Bantu Arahkan Jemaat Misa Agung Paus Fransiskus

JAKARTA - Personel polisi dari Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, terlihat membantu mengarahkan Jemaat Misa Agung, Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno (GBK), Kamis (5/9/2024).

Bahkan, demi memudahkan Jemaat untuk menuju lokasi Misa, polisi tersebut mengalungi sebuah karton yang bergambarkan peta dari GBK. Ia juga bertopi hitam dan menggendong tas hitam.

Polisi itu diketahui, anggota Binmas Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, Aiptu Kamidi. Ia dan 44 anggota Binmas ditugaskan menjadi petunjuk jalan bagi Umat Katolik yang akan mengikuti Misa Akbar.