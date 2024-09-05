Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Kios di Bojonggede Gede Ambruk Terbawa Longsor, Dua Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |21:29 WIB
5 Kios di Bojonggede Gede Ambruk Terbawa Longsor, Dua Orang Terluka
5 kios terdampak longsor. (Foto: Dok BPBD)
BOGOR - Sebanyak 5 bangunan kios di wilayah Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, ambruk tergerus longsor. Dua orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.00 WIB, Kamis (5/9/2024). Longsor tersebut disebabkan oleh kontur tanah labil di bantaran Kali Baru.

"Menyebabkan beberapa kios tendampak tanah longsor," kata Adam, Kamis.

Adapun 5 kios yang terdampak yakni bengkel motor, ayam geprek, toko mainan, toko solo dan toko kue. Kios mengalami kerusakan parah terbawa longsoran.

"Kios yang mengalami kerusakan dan masih banyak barang yang belum dievakuasi," jelasnya.

Selain itu, dalam kejadian ini terdapat dua orang mengalami luka ringan yakni Soleh (63) dan Minah (50). Keduanya mengalami luka pada kaki dan kepala.

"Korban yang mengalami luka-luka sudah dilakukan penanganan," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Topik Artikel :
Korban Longsor Bogor Kios Longsor
