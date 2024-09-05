Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kerangka Manusia Ditemukan di Lahan Kosong Tambun, Keluarga Korban Ikhlas

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |22:06 WIB
Kerangka Manusia Ditemukan di Lahan Kosong Tambun, Keluarga Korban Ikhlas
Penemuan kerangka manusia bikin gempar warga Tambun (Foto : Istimewa)
BEKASI - Kerangka manusia ditemukan di lahan kosong wilayah Kabupaten Bekasi, gegerkan warga. Kerangka itu ditemukan dalam posisi terlentang oleh warga sekitar.

“Awalnya, seorang warga sedang melintasi TKP melihat adanya tengkorak manusia tergeletak dalam keadaan terlentang di lahan kosong,” kata Kanitreskrim Polsek Tambun Selatan Iptu Kukuh Setio Utomo dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Mayat tersebut ditemukan di sebuah lahan kosong di Grand Wisata Kampung Bulak Jambu, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Rabu 4 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB.

"Belum diketahui penyebab kematian korban yang tinggal kerangka tersebut," kata Kukuh.

Namun, lanjut Kukuh, setelah melakukan penyelidikan identitas korban pihak keluarga sudah menerima dan mengikhlaskan peristiwa tersebut.

"Korban memang sudah pikun berumur kurang lebih 90an dan sudah lama hilang, pekerjaan seorang pemulung. Keluarga korban sudah menerima sebagai musibah," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      

