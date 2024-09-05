Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger! Pasutri Lansia di Cipondoh Ditemukan Meninggal dengan Luka Tusuk

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |22:14 WIB
Geger! Pasutri Lansia di Cipondoh Ditemukan Meninggal dengan Luka Tusuk
Pasutri Lansia ditemukan meninggal dengan luka tusuk (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

TANGERANG - Pasangan suami istri (Pasutri) lanjut usia (Lansia) berinisial BK (70) dan RB (65) ditemukan meninggal dunia dengan luka tusuk di rumahnya sendiri di Komplek Putri Metropolitan Cipondoh, Kota Tangerang.

Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kompol David Kanitero menyebutkan penemuan korban tersebut terjadi pada Kamis (5/9/2024), sekira pukul 11.00 WIB.

“Didapati bahwa korban yang merupakan pasangan suami istri ini berusia lanjut dengan inisial BK (70) sang suami, kemudian RB (65) sang istri, kita temukan dua pasutri ini meninggal dunia mengalami luka tusuk,” kata David Kanitero kepada wartawan.

Di sisi lain, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa dua buah pisau yang ditemukan disebelah posisi jenazah suami.

“Untuk pisaunya kita temukan dua buah pisau yang kita temukan di samping laki-laki,” ujar dia.

Saat ini, lanjut David, pihaknya masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap para saksi. Untuk jenazah sudah dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan autopsi.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
