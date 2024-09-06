Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rapat dengan Komisi I DPR, Menlu Retno: Ini Salah Satu Pertemuan Terakhir Kita

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |04:52 WIB
Rapat dengan Komisi I DPR, Menlu Retno: Ini Salah Satu Pertemuan Terakhir Kita
Menlu Retno rapat dengan Komisi I DPR (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi memberikan sinyal pamit sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis 5 September 2024.

"Ketua, pimpinan, dan anggota Komisi I yang saya hormati, kita masih akan berjumpa lagi Insya Allah pada 1 kali lagi yang saya dengar, tetapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita, untuk itu betul-betul dari lubuk hati paling dalam, saya ucapkan terima kasih banyak," ujar Menlu Retno saat memberikan pernyataan penutupnya sebagaimana dilihat dari channel Youtube DPR RI.

Menurutnya, 10 tahun belakangan ini bukanlah tahun yang mudah bagi Indonesia. Krena situasi dunia yang penuh tantangan, Diplomasi Indonesia berusaha terus memberikan kontribusi, tak saja tuk kepentingan nasional, tapi juga berkontribusi pada dunia.

"Pemerintahan saat ini sudah hampir mencapai garis finis, mudah-mudahan kita semuanya selamat di garis finis dan beyond garis finis. Dan apa yang sudah dilakukan, dicapai oleh Kementerian Luar Negeri dan Diplomasi Indonesia tak mungkin dapat dilakukan tanpa dukungan ibu dan bapak sekalian," tuturnya.

Dia menyebutkan, semua hal yang dilakukan Kemenku sejatinya tak mungkin bisa dilakukan dan dicapai tanpa adanya dukungan dari jajaran anggota DPR RI, khususnya Komisi I DPR RI. Karena itu, dia pun menyampaikan terima kasihnya atas dukungan yang selama ini diberikan pada Kemenlu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189674//dpr-F3XT_large.jpg
Polisi Ciduk Pelaku Perusakan Kebun Teh Pengalengan, DPR: Tangkap Aktor Intelektualnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189666//dpr-rYv8_large.jpg
DPR Dorong Jakarta Jadi Rumah Nyaman untuk Warganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337//dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188584//dpr_ri-YQAI_large.jpg
Breaking News! RUU Penyesuaian Pidana Disahkan Jadi Undang-Undang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187894//dpr-rHz8_large.jpg
Bentuk Panja Alih Fungsi Lahan, DPR Sikat Dalang Kayu Gelondongan Meski Dibekingi Jenderal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187843//pemerintah-s3xP_large.jpg
DPR Singgung Menteri Filipina Mundur karena Gagal Atasi Banjir di Depan Raja Juli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement