Rapat dengan Komisi I DPR, Menlu Retno: Ini Salah Satu Pertemuan Terakhir Kita

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi memberikan sinyal pamit sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis 5 September 2024.

"Ketua, pimpinan, dan anggota Komisi I yang saya hormati, kita masih akan berjumpa lagi Insya Allah pada 1 kali lagi yang saya dengar, tetapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita, untuk itu betul-betul dari lubuk hati paling dalam, saya ucapkan terima kasih banyak," ujar Menlu Retno saat memberikan pernyataan penutupnya sebagaimana dilihat dari channel Youtube DPR RI.

Menurutnya, 10 tahun belakangan ini bukanlah tahun yang mudah bagi Indonesia. Krena situasi dunia yang penuh tantangan, Diplomasi Indonesia berusaha terus memberikan kontribusi, tak saja tuk kepentingan nasional, tapi juga berkontribusi pada dunia.

"Pemerintahan saat ini sudah hampir mencapai garis finis, mudah-mudahan kita semuanya selamat di garis finis dan beyond garis finis. Dan apa yang sudah dilakukan, dicapai oleh Kementerian Luar Negeri dan Diplomasi Indonesia tak mungkin dapat dilakukan tanpa dukungan ibu dan bapak sekalian," tuturnya.

Dia menyebutkan, semua hal yang dilakukan Kemenku sejatinya tak mungkin bisa dilakukan dan dicapai tanpa adanya dukungan dari jajaran anggota DPR RI, khususnya Komisi I DPR RI. Karena itu, dia pun menyampaikan terima kasihnya atas dukungan yang selama ini diberikan pada Kemenlu.