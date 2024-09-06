Jampidsus Periksa 4 Saksi Kasus Korupsi Desain dan Pembangunan Tol Japek

JAKARTA - Penyidik Jampidsus Kejakaan Agung memeriksa empat orang saksi kasus terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat.

"Jampidsus memeriksa empat orang saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan design and build Jalan Tol Jakarta-Cikampek," kata Kapuspenkum Kejagung, Herli Siregar dalam keterangannya, Jumat (6/9/2024).

Keempat orang tersebut di antaranya DA selaku Manager Pengadlian Desain Mutu dan KJ Administrasi Teknik PT LAPI Ganeshatama Consulting periode 2017-2018. AG selaku Staf Keuangan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

"DIR selaku Kasi pada PT LAPI Ganeshatama Consulting. SPR selaku Kabag Keuangan PT LAPI Ganeshatama Consulting," tambahnya.