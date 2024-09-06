Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jampidsus Periksa 4 Saksi Kasus Korupsi Desain dan Pembangunan Tol Japek

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |08:14 WIB
Jampidsus Periksa 4 Saksi Kasus Korupsi Desain dan Pembangunan Tol Japek
Kejagung RI (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Jampidsus Kejakaan Agung memeriksa empat orang saksi kasus terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat.

"Jampidsus memeriksa empat orang saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan design and build Jalan Tol Jakarta-Cikampek," kata Kapuspenkum Kejagung, Herli Siregar dalam keterangannya, Jumat (6/9/2024). 

Keempat orang tersebut di antaranya DA selaku Manager Pengadlian Desain Mutu dan KJ Administrasi Teknik PT LAPI Ganeshatama Consulting periode 2017-2018. AG selaku Staf Keuangan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

"DIR selaku Kasi pada PT LAPI Ganeshatama Consulting. SPR selaku Kabag Keuangan PT LAPI Ganeshatama Consulting," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187514//dirjen_bea_cukai_kemenkeu_digeledah_kejagung-LGgj_large.JPG
Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai, Ini Respons Dirjen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184270//gedung_kemenkeu-w0pf_large.jpg
Digeledah Kejagung, DJP Hormati Proses Hukum soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176479//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-W0Ag_large.jpg
Soal Penolakan Praperadilan Nadiem Makarim, Ini Tanggapan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175191//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-cr86_large.jpg
Paspor Jurist Tan dan Riza Chalid Dicabut, Ini Penjelasan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172497//ilustrasi_laptop-7dHc_large.jpg
Zyrex (ZYRX) Buka Suara soal 2 Manajer Diperiksa dalam Dugaan Korupsi Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162613//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-R5ys_large.jpg
Kejagung Tegaskan Silfester Matutina Tak Miliki Saudara di Kejari Jaksel!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement