Pagi Ini, Paus Fransiskus Akan Tinggalkan Indonesia

JAKARTA - Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia pada Jumat (6/9/2024) pagi ini. Pemimpin Gereja Katolik sedunia itu akan melanjutkan kunjungan apostoliknya ke Papua Nugini, sebagai salah satu tujuan tur Asia-Pasifik.

Paus dijadwalkan terlebih dahulu memberikan salam perpisahan di Kedutaan Besar Vatikan pada pukul 08.30 WIB. Selanjutnya, pukul 08.45 WIB, Paus direncanakan berangkat menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, dan diperkirakan tiba pada pukul 09.15 WIB.

Paus akan disambut oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Bandara Soetta sekaligus memberikan salam perpisahan kepada Bapa Suci itu.

Sebelum menaiki pesawat, Paus juga akan menyapa rombongan dan delegasi Indonesia. Setelah upacara perpisahan selesai, Paus bersama rombongan yang terdiri dari sekitar 45 orang dan 80 wartawan (Personel Media Terakreditasi Vatikan) akan terbang menuju Bandara Port Moresby, Papua Nugini. Diperkirakan Paus tiba di Bandar Udara Port Moresby pada pukul 18.50 waktu setempat.