INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ratusan Anggota TNI-Polri Dikerahkan Kawal Kepulangan Paus Fransiskus di Bandara Soetta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |08:27 WIB
Ratusan Anggota TNI-Polri Dikerahkan Kawal Kepulangan Paus Fransiskus di Bandara Soetta
Illustrasi penjagaan (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 600 Anggota TNI-Polri dikerahkan untuk mengawal kepulangan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta usai melakukan sejumlah rangkaian kegiatan di Indonesia hari ini.

“Jadi saat ini yang tergelar disini adalah Subsatgas Bandara Soekarno-Hatta terdiri dari TNI-Polri dengan jumlah sekitar 600 orang yang tergelar dari Pam Ring 2 dan Pam Ring 3,” kata Dandim 0506 Tangerang, Letkol Inf Ary Sutrisno kepada MNC Portal Indonesia di Terminal VIP Bandara Soetta, Jumat (6/9/2024).

“Di mana kalau di Pam Ring 1 ini dari rekan-rekan Paspampres, kemudian perkuatan yang lain, kemudian di Ring 2 rekan-rekan TNI dibantu dengan Polri juga di Ring 3,” sambung dia.

 

Halaman:
1 2
      
