Gempa M5,6 Enggano Bengkulu, Getaran Terasa di Kepahiang hingga Pesisir Barat

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,6 mengguncang Enggano, Bengkulu, Jumat 6 September 2024, pukul 08.06 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

BMKG melaporkan gempa ini dirasakan dengan skala (MMI) III di Kota Bengkulu, III Kepahiang, II Pesisir Barat, II Liwa, III-IV Enggano, III Bengkulu Utara.

Sementara itu, gempa berada di kedalaman 10 KM dengan koordinat 5.49 Lintang Selatan – 102.61 Bujur Timur.

“Info Gempa dirasakan mag:5.6, lokasi:Pusat gempa berada di laut 41 km tenggara Enggano, waktu:06-Sep-24 08:06:36 WIB, kedalaman:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Sementara itu, BMKG memastikan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.



(Awaludin)