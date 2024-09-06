Jelang Keberangkatan Paus Fransiskus, Rantis hingga Mobil Gegana Disiagakan di Bandara Soetta

JAKARTA - Jelang keberangkatan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus, keamanan di kawasan terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta mulai diperketat.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di kawasan Terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten Jumat (6/9/2024), terlihat pengamanan di area Bandara Soetta diperketat.

Terlihat ratusan Anggota TNI-Polri dengan senjata lengkap sudah berada di kawasan Terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, terlihat pula kendaraan taktis (rantis) hingga mobil Gegana milik Brimob juga disiagakan di kawasan ini. Tak hanya itu, para delegasi yang akan ikut dalam penerbangan Paus Fransiskus juga sudah tiba di Bandara Soetta.