Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Keberangkatan Paus Fransiskus, Rantis hingga Mobil Gegana Disiagakan di Bandara Soetta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |08:43 WIB
Jelang Keberangkatan Paus Fransiskus, Rantis hingga Mobil Gegana Disiagakan di Bandara Soetta
Suasana di Bandara Soetta (foto: Okezone/Riyan)
A
A
A

JAKARTA - Jelang keberangkatan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus, keamanan di kawasan terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta mulai diperketat.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di kawasan Terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten Jumat (6/9/2024), terlihat pengamanan di area Bandara Soetta diperketat.

Terlihat ratusan Anggota TNI-Polri dengan senjata lengkap sudah berada di kawasan Terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, terlihat pula kendaraan taktis (rantis) hingga mobil Gegana milik Brimob juga disiagakan di kawasan ini. Tak hanya itu, para delegasi yang akan ikut dalam penerbangan Paus Fransiskus juga sudah tiba di Bandara Soetta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137542//megawati_soekarnoputri-qgZL_large.jpg
Megawati Ngaku Dapat Tugas Khusus dari Mendiang Paus Fransiskus, Tugas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137541//megawati_soekarnoputri-Jyd9_large.JPG
Megawati Kenang Kepergian Paus Fransiskus: Seperti Kehilangan Bapak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/18/3136453//popemobile_diubah_menjadi_klinik_kesehatan_bagi_anak_anak_gaza-jdbq_large.jpg
Mobil Kepausan Milik Paus Fransiskus Akan Diubah Jadi Klinik Kesehatan untuk Anak-Anak Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/18/3135022//pierbattista_pizzaballa_dikenal_sebagai_calon_pengganti_paus_fransiskus-nBoW_large.jpg
Siapa Pierbattista Pizzaballa? Calon Kuat Penerus Paus Fransiskus yang Berani Bela Gaza dari Zionis Israel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/206/3134608//the_two_popes-8d5k_large.jpg
3 Film Bercerita tentang Kehidupan Paus Fransiskus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/18/3134419//biarawati_genevieve_jeanningros-S87P_large.jpg
Mengenal Genevieve Jeanningros, Biarawati yang Terobos Protokol Vatikan Demi Melihat Jenazah Paus 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement