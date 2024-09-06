Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Biodata dan Agama Nadiem Makarim, Mendibudristek yang Anaknya Ikut Diberkati Paus Fransiskus di Gereja Katedral

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |08:45 WIB
Biodata dan Agama Nadiem Makarim, Mendibudristek yang Anaknya Ikut Diberkati Paus Fransiskus di Gereja Katedral
Biodata dan Agama Nadiem Makarim, Mendibudristek yang Anaknya Ikut Diberkati Paus Fransiskus di Gereja Katedral (Foto; Okezone)
JAKARTA - Biodata dan agama Nadiem Makarim, Mendibudristek yang anaknya ikut diberkati Paus Fransiskus di Gereja Katedral.

Tentunya, momen itu membuat warganet penasaran mengenai latar belakang Mendibudristek. Salah satunya mengenai biodata, pendidikan hingga agamanya Nadiem Makarim.

Ternyata ini biodata dan agama Nadiem Makarim, Mendibudristek yang anaknya ikut diberkati Paus Fransiskus di Gereja Katedral:

-Biodata dan Agama Nadiem Makarim

Nadiem Makarim sayogianya beragama Islam. Ayahnya Nono Anwar Makarim merupakan keturunan Arab-Minang. Sedangkan ibunya Atika Algadri adalah perempuan berdarah Arab, Jawa, dan Madura.

Hanya saja Nadiem Makarim menikah dengan Franka Franklin yang beragama Katolik. Franka adalah salah satu pendiri atau co founder Tulola Jewelry. Ia juga menjabat sebagai direktur utama perusahaan perhiasan berbasis di Bali itu.

Pernikahan Nadiem dengan Franka berlangsung secara Katolik di sebuah gereja Katolik di Bali pada 2014. Menikah berbeda agama, Nadiem dan Franka tetap menjaga toleransi. Keluarganya harmonis sampai kini sudah dikarunia empat anak.

 

