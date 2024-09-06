Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Paus Fransiskus Gunakan Pesawat Garuda Indonesia ke Papua Nugini

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |09:00 WIB
Paus Fransiskus Gunakan Pesawat Garuda Indonesia ke Papua Nugini
Pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus ke Papua Nugini (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Paus Fransiskus akan melanjutkan kunjungan apostoliknya ke Papua Nugini, Jumat (6/9/2024). Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia itu telah berada di Indonesia sejak 3 September lalu.

Dalam kunjungannya ke Papua Nugini, Paus Fransiskus akan menggunakan pesawat milik Garuda Indonesia. Pesawat yang digunakan Bapa Suci untuk melanjutkan perjalanan apostoliknya itu adalah penerbangan carter, yang menggunakan jenis Airbus 330.

Paus Fransiskus pagi ini dijadwalkan terlebih dahulu memberikan salam perpisahan di Kedutaan Besar Vatikan pada pukul 08.30 WIB. Selanjutnya, pukul 08.45 WIB, Paus direncanakan berangkat menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, dan diperkirakan tiba pada pukul 09.15 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137542//megawati_soekarnoputri-qgZL_large.jpg
Megawati Ngaku Dapat Tugas Khusus dari Mendiang Paus Fransiskus, Tugas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137541//megawati_soekarnoputri-Jyd9_large.JPG
Megawati Kenang Kepergian Paus Fransiskus: Seperti Kehilangan Bapak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/18/3136453//popemobile_diubah_menjadi_klinik_kesehatan_bagi_anak_anak_gaza-jdbq_large.jpg
Mobil Kepausan Milik Paus Fransiskus Akan Diubah Jadi Klinik Kesehatan untuk Anak-Anak Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/18/3135022//pierbattista_pizzaballa_dikenal_sebagai_calon_pengganti_paus_fransiskus-nBoW_large.jpg
Siapa Pierbattista Pizzaballa? Calon Kuat Penerus Paus Fransiskus yang Berani Bela Gaza dari Zionis Israel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/206/3134608//the_two_popes-8d5k_large.jpg
3 Film Bercerita tentang Kehidupan Paus Fransiskus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/18/3134419//biarawati_genevieve_jeanningros-S87P_large.jpg
Mengenal Genevieve Jeanningros, Biarawati yang Terobos Protokol Vatikan Demi Melihat Jenazah Paus 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement