Paus Fransiskus Gunakan Pesawat Garuda Indonesia ke Papua Nugini

Pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus ke Papua Nugini (foto: dok ist)

JAKARTA - Paus Fransiskus akan melanjutkan kunjungan apostoliknya ke Papua Nugini, Jumat (6/9/2024). Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia itu telah berada di Indonesia sejak 3 September lalu.

Dalam kunjungannya ke Papua Nugini, Paus Fransiskus akan menggunakan pesawat milik Garuda Indonesia. Pesawat yang digunakan Bapa Suci untuk melanjutkan perjalanan apostoliknya itu adalah penerbangan carter, yang menggunakan jenis Airbus 330.

Paus Fransiskus pagi ini dijadwalkan terlebih dahulu memberikan salam perpisahan di Kedutaan Besar Vatikan pada pukul 08.30 WIB. Selanjutnya, pukul 08.45 WIB, Paus direncanakan berangkat menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, dan diperkirakan tiba pada pukul 09.15 WIB.