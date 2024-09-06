Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Resmikan Gedung RS Kemenkes Surabaya : Seperti Hotel Bintang 5

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |09:17 WIB
Jokowi Resmikan Gedung RS Kemenkes Surabaya : Seperti Hotel Bintang 5
Presiden Jokowi meresmikan gedung RS Kemenkes Surabaya (Okezone.com)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan gedung Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).
Jokowi memuji bangunan Rumah Sakit Kemenkes itu seperti hotel bintang 5.

"Kalau rumah sakitnya seperti sekarang kita lihat tadi, saya masuk, seperti masuk hotel bintang 5," kata Jokowi dalam sambutannya 

Jokowi mengungkapkan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan RS tersebut mencapai sekitar Rp 2 triliun. Anggaran tersebut termasuk pembangunan, biaya peralatan dan sumber daya manusia (SDM).

"Dan ini menambah tempat tidur 867 di biayai dengan anggaran gede sekali Rp 1,6 triliun. Plus peralatannya itu baru gedungnya, peralatannya Rp 368 miliar ini untuk Surabaya, ini untuk Jawa Timur. Dan nanti sebagian menjadi hub dari Indonesia bagian timur. Plus masih ada anggaran lagi untuk SDM Rp 50 miliar. Jadi menelan biaya yang tidak kecil," ungkapnya.

Meski mengeluarkan biaya yang tidak kecil, kata Jokowi, pemerintah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya yang terpenting pelayanan kesehatan terhadap masyarakat diutamakan.

"Tetapi saya kira pemerintah tidak ada masalah mengeluarkan anggaran asal pelayanan kesehatan terhadap masyarakat itu semakin baik, ruangan, tempat tidur rumah sakit juga semakin baik, penerangan di rumah sakit juga semakin terang," jelasnya.

 

