Gempa M5,6 Guncang Enggano Bengkulu, BMKG: Berada di Zona Megathrust

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa kekuatan awal M5,6 yang berada di zona megathrust Enggano, pagi ini, Jumat (6/9/2024), pukul 08.06.36 WIB. Pusat gempa berada di 42 Km arah Tenggara Enggano, Bengkulu Utara, Bengkulu pada kedalaman 44 km.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono melaporkan dari hasil analisis menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,3. “Megathrust Enggano Event M5,3 depth 54 km (updated) dirasakan di Enggano III-IV MMI, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Kepahiang III MMI, dan Pesisir Barat, Liwa II MMI,” tulis Daryono lewat akun media sosial pribadinya.

Sementara dalam keterangan resmi BMKG, lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia kedalam lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik ( thrust fault ).