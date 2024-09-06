Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Paus Fransiskus Tinggalkan Kedubes Vatikan di Jakarta untuk Terbang ke Papua Nugini 

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |09:30 WIB
Paus Fransiskus Tinggalkan Kedubes Vatikan di Jakarta untuk Terbang ke Papua Nugini 
Paus Fransiskus menuju Bandara Soekarno-Hatta (iNewsTV)
A
A
A

JAKARTA - Paus Fransiskus telah meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, Jumat (6/8/2024) pagi ini, untuk ke Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Pemimpin Gereja Katolik Sedunia itu selanjutnya akan terbang ke Papua Nugini dengan pesawat Garuda Indonesia.

Paus Fransiskus meninggalkan Kedubes Vatikan menggunakan mobil Toyota Innova Zenix dengan pelat nomor SCV 1 sekitar pukul 09.10 WIB. Bapa Suci itu melambaikan tangan kepada masyarakat yang sejak pagi ikut memadati Kedubes Vatikan. 

Paus Fransiskus akan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten dan disambut oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, sekaligus memberikan salam perpisahan kepada Bapa Suci itu.

Sebelum menaiki pesawat, Paus Fransiskus disambut dengan jajar kehormatan dari Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres). Kemudian, Paus juga akan menyapa rombongan dan delegasi Indonesia.


Setelah upacara perpisahan selesai, Paus bersama rombongan yang terdiri dari sekitar 45 orang dan 80 wartawan (Personel Media Terakreditasi Vatikan) akan terbang menuju Bandara Port Moresby, Papua Nugini. Diperkirakan Paus tiba di Bandar Udara Port Moresby pada pukul 18.50 waktu setempat.

Diketahui, setelah kunjungan apostoliknya di Indonesia, Paus Fransiskus melanjutkan perjalanan ke Port Moresby (Papua Nugini) dan Vanimo dari tanggal 6 hingga 9 September 2024, kemudian di Dili (Timor Leste) dari 9 hingga 11 September 2024, dan Singapura dari 11 hingga 13 September 2024. 

(Salman Mardira)

      
