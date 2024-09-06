Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jeritan Tangis Umat Lepas Paus Fransiskus di Depan Kedubes Vatikan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |09:37 WIB
Jeritan Tangis Umat Lepas Paus Fransiskus di Depan Kedubes Vatikan
Warga menangis kepergian Paus Fransiskus (foto: dok ist)
JAKARTA - Jeritan tangis dan teriakan umat melepas Paus Fransiskus di depan Kedutaan Besar Vatikan, di Jakarta, Jumat (6/9/2024) pagi. Pemimpin Gereja Katolik sedunia itu akan melanjutkan kunjungan ke Papua Nugini.

Paus yang meninggalkan Kedubes Vatikan sekitar pukul 09.10 WIB itu pun langsung dihampiri oleh masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi. Tangisan dan teriakan memanggil nama Paus Fransiskus pun langsung terdengar.

Paus Fransiskus yang berada di dalam kendaraan Toyota Innova Zenix dengan plat nomor SCV 1 itu pun tak lupa menyapa dan menyalami umat yang telah menunggunya sejak pagi hari. Tak lupa, Bapa Suci itu pun memberikan berkat kepada anak-anak yang telah menunggunya.

 

