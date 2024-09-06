Jokowi Ungkap 3 Provinsi Tertinggi Kasus Kematian Akibat Stroke, Serangan Jantung dan Kanker

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tiga provinsi dengan kasus kematian tertinggi di Indonesia akibat penyakit stroke, serangan jantung dan kanker. Ketiganya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Jokowi saat meresmikan gedung Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya, Jumat (6/9/2024) mengatakan bahwa stroke, serangan jatung, dan kanker masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

"Penyebab kematian tertinggi di negara kita itu adalah karena penyakit stroke, kemudian serangan jantung, dan kanker. Dan Jawa Timur ini menempati urutan yang ketiga setelah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hati-hati mengenai hal ini, sehingga pembangunan Rumah Sakit Kemenkes di Surabaya ini sangat-sangat penting dalam rangka itu," kata Jokowi.

Jokowi mengajak masyarakat Indonesia agar tidak berobat ke luar negeri khususnya ke Singapura ataupun Malaysia, karena ia meyakini rumah sakit di Indonesia pelayanan dan fasilitasnya sudah bagus.

"Kalau rumah sakitnya seperti sekarang kita lihat tadi saya masuk seperti masuk hotel bintang 5. Kalau rumah sakitnya seperti ini pelayanannya baik, dan yang sakit cepat sembuh bukan malah kerasan karena rumah sakitnya bagus," kata Jokowi.

Jokowi menyebut bahwa saat ini Indonesia telah kehilangan devisa sekitar Rp 180 triliun karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih berobat ke luar negeri.

"Ini akan mencegah kehilangan devisa kita kurang lebih 180 triliun setiap tahunnya. Karena masyarakat kita pergi ke Singapura, pergi ke Jepang, pergi ke Malaysia pergi ke Amerika untuk berobat. Rp180 triliun gede sekali," ungkapnya.