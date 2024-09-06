Indonesia Akan Beli Vaksin Mpox dari Jepang, Bikin Pendekatan seperti COVID-19

JAKARTA - Indonesia akan membeli vaksin LC16 untuk penanganan cacar monyet atau monkeypox (Mpox) dari Jepang. Pemerintah akan melakukan pendekatan seperti penanganan COVID-19 untuk atasi mpox.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan bahwa pemerintah sedang menjajaki kerja sama dengan Jepang sebagai produsen vaksin LC16.

"Kita juga saat ini tengah menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Jepang yang merupakan produsen vaksin LC16 dengan mengusulkan beberapa pembelian vaksin,” kata Retno dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 5 September 2024.

Retno menyebut, pendekatan penanganan kasus Mpox hampir mirip dengan COVID-19 di mana harus melibatkan banyak pihak dan negara.

“Pendekatannya hampir sama dengan COVID-19 walaupun naturnya agak berbeda. Mpox ini adalah tidak hanya kasus yang dialami oleh satu negara, lebih dari satu negara transboundary sehingga penanganannya juga memerlukan kolaborasi kerjasama yang baik dan dari sejak awal,” ujarnya.

Retno mengungkap hingga Agustus 2024 sudah lebih dari 14.524 kasus kematian akibat Mpox. Di Tanah Air sendiri, kasus ini menyasar 88 orang, di mana 14 lainnya terjadi di sepanjang 2024.

"Nah kalau kita lihat di tahun 2024, kasus untuk mpox itu sudah melebihi kasus yang terjadi di 2023," tuturnya.



(Salman Mardira)