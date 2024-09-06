Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Amankan Kepulangan Paus Fransiskus, 1.165 Personel Gabungan Dikerahkan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |10:15 WIB
Amankan Kepulangan Paus Fransiskus, 1.165 Personel Gabungan Dikerahkan
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi (foto: Polda Metro Jaya)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.165 personel gabungan dikerahkan mengawal kepulangan Paus Fransiskus dari Indonesia usai kunjungannya mulai dari tanggal 3 September kemarin. Aparat gabungan ini berasal dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta dan stakeholders lainnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, ribuan personael gabungan tersebut ditempatkan mulai dari Kedubes Vatikan, tempat Paus Fransiskus menginap hingga di Bandara Soekarno Hatta.

"Pengamanan VIP room terminal 3 Bandara Soekarno Hatta sebanyak 672 personel dan rute kepulangan mulai dari Kedubes Vatikan sampai Bandara sebanyak 493 personel," kata Ade Ary dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/9/2024).

Ade Ary menjelaskan, pengamanan kepulangan Paus Fransiskus dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan penegakan hukum.

"Untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional melihat eskalasi di lapangan," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
